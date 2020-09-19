Экс-чемпион WBC Постол дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Виктор Постол дал свой прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

"Думаю, что победит Ломаченко, потому что Лопеса очень раскручивают. Понятно, что он молодой, прогрессирующий, он чемпион по версии IBF. Но Лопес не боксировал с такими, как Вася. Он дрался с совсем другими, стоячими боксерами. Вася хорошо двигается, у него есть техника. Возможно, не такой сильный удар, но он очень опытный. Поэтому Лопесу будет тяжело. Мой прогноз - Вася выиграет по очкам", - заявил Постол в комментарии

Напомним, объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC, который принадлежит украинцу.

Ранее Майки Гарсия заявил, что Лопес в состоянии уронить Ломаченко.