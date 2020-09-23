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Усик - Чисора: названа официальная дата боя

Усик - Чисора: названа официальная дата боя
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Александр Усик и Дерек Чисора проведут бой 31 октября.

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала проведение долгожданного боя между украинским супертяжем Александром Усиком и британским боксером хэвивейта Дереком Чисорой. Об этом сообщает пресс-служба Matchroom в twitter.

Бой двух гигантов состоится 31 октября. О месте проведения вечера бокса станет известно позднее. Предположительно, поединок должен состояться в боксерской столице Британии - Лондоне.

Напомним, поединок должен был пройти еще в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса нарушила все планы организаторов. В итоге схватку даже могли и отменить, однако Усик и Чисора пошли на встречу любителям бокса и снизили свои финансовые запросы для проведения шоу.

Телеграф напоминает, что Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте. Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок. Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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