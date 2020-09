Усик - Чисора: названа официальная дата боя

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала проведение долгожданного боя между украинским супертяжем Александром Усиком и британским боксером хэвивейта Дереком Чисорой. Об этом сообщает пресс-служба Matchroom в twitter.

Shamone Motherf*ckers! It’s on!!! Time to hit the accelerator not the breaks! #UsykChisora @skysportsboxing @dazn_usa pic.twitter.com/mrdECaqXqa

— Eddie Hearn (@EddieHearn) September 23, 2020