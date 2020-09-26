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По стопам Усика: Бриедис и Дортикос сегодня сразятся за трофей Мухаммеда Али

По стопам Усика: Бриедис и Дортикос сегодня сразятся за трофей Мухаммеда Али
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Один из самых сложных соперников Александра Усика в профи латвиец Майрис Бриедис сегодня в финале второго сезона WBSS сразится с кубинцем Юниером Дортикосом.

В субботу, 26 сентября, в Мюнхене (Германия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет финальный бой второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в 1-м тяжелом весе Майрис Бриедис - Юниер Дортикос.

На кону схватки будет стоять чемпионский пояс IBF в крузервейте Дортикоса и вакантные пояса WBA Super и WBC Diamond в том же весе. Кроме того, победитель получит трофей Мухаммеда Али. В прямом эфире в Украине эту схватку покажет телеканал Xsport, начало эфира в 22:00 по киевскому времени. В сети поединок можно будет посмотреть на сайте телеканала.

Телеграф напоминает, что первым обладателем трофея Мухаммеда Али стал украинец Александр Усик, который в финале первого сезона WBSS в июле 2018 года одолел россиянина Мурата Гассиева, попутно став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Напомним, что в ночь на 27 сентября (время киевское) состоится чемпионский бой с участием украинца Сергея Деревянченко. Этот поединок также будет доступен для просмотра в Украине.

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Бокс, Майрис Бриедис, Юниер Дортикос, Трофей Мухаммеда Али.

Автор:

Телеграф
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