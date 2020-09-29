Усик в домашней обстановке подписал контракт на бой с Чисорой (фото)

Александр Усик в конце следующего месяца сразится с Дереком Чисорой.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас на своей страничке в instagram показал исторические кадры, на которых его подопечный подписывает контракт на бой с британских супертяжем Дереком Чисорой. Также Климас сопроводил снимки текстовым сопровождением: "Подписано и скреплено печатью".

Таким образом, бой двух гигантов состоится 31 октября.

Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте. Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок. Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы.

Напомним, поединок должен был пройти еще в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса нарушила все планы организаторов. В итоге схватку даже могли и отменить, однако Усик и Чисора пошли на встречу любителям бокса и снизили свои финансовые запросы для проведения шоу.

Ранее Телеграф показывал кадры промо-ролика к бою Усик -Чисора.