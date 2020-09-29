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Усик в домашней обстановке подписал контракт на бой с Чисорой (фото)

Усик в домашней обстановке подписал контракт на бой с Чисорой (фото)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Александр Усик в конце следующего месяца сразится с Дереком Чисорой.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас на своей страничке в instagram показал исторические кадры, на которых его подопечный подписывает  контракт на бой с британских супертяжем Дереком Чисорой. Также Климас сопроводил снимки текстовым сопровождением: "Подписано и скреплено печатью".

 
 
 
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Signed and sealed @usykaa #usykchisora @usyk17.promotions @eddiehearn @matchroomboxing @alex.krassyuk @k2promotionsukraine #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

Таким образом, бой двух гигантов состоится 31 октября.

Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте. Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок. Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы.

Напомним, поединок должен был пройти еще в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса нарушила все планы организаторов. В итоге схватку даже могли и отменить, однако Усик и Чисора пошли на встречу любителям бокса и снизили свои финансовые запросы для проведения шоу.

Ранее Телеграф показывал кадры промо-ролика к бою Усик -Чисора.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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