Лучший боксер мира требует $280 млн у транслятора и промоутера: дело набирает оборотов

Сауль "Канело" Альварес не хочет мириться с "потерей" денег.

Мексиканский боксер, чемпион мира по версии WBA Super в среднем весе Сауль Альварес после переговоров с промоутерской компанией Golden Boy Promotions и транслятором DAZN по прежнему настаивает на сумме компенсации в 280 млн. Об этом информирует boxingscene.

Сообщается, что мексиканец также затребовал у противоположной стороны компенсацию в отношении штрафных убытков, гонораров адвокатов и судебных издержек. "Ответчики" считают данные требования боксера неуместными, ведь глобальная пандемия коронавируса полностью изменила календарь и финансовые возможности организаторов шоу бокса. Отмечается, что лучший боксер мира по многим версиям подал повторный иск и делом займется в верховный суд штата Калифорнии в округе Лос-Анджелес. К вышеперечисленным требованиям Сауль также добавил пункт о разрыве контракта с DAZN и Golden Boy Promotions.

Напомним, первый иск Канело подал в начале сентября.

Ранее Телеграф сообщал, что третий бой Альварес - Головкин не за горами.