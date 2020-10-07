Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)
Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)
Беринчик перевесил Симиона на взвешивании (фото)
Беринчик перевесил Симиона на взвешивании (фото)
Луческу подписал в Динамо соотечественника
Луческу подписал в Динамо соотечественника

Очередной мешок? Букмекеры сделали прогноз на бой Беринчик - Симион

Очередной мешок? Букмекеры сделали прогноз на бой Беринчик - Симион
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Виорел Симион, несмотря на свой опыт в профи, будет выступать явным андердогом в противостоянии с Денисом Беринчиком.

В четверг, 8 октября, украинский боксер-легковес Денис Беринчик (13-0-0, 7 КО) сразится с румыном Виорелом Симионом (22-3-0, 9 КО). Их поединок  пройдет в загородном комплексе Equides club в селе Лесники (Киевская область).

По мнению специалистов, Беринчик является безоговорочным фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинца стремится к единице, а успех Симиона - к 18.

Прогноз на бой Денис Беринчик - Виорел Симион:

  • Пари-Матч: (победа Беринчика 1,03 - ничья 29,00 - победа Симиона 10,00)
  • Фаворит: (1,01 - 34,00 - 18,00)

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представляющий Беринчика, рассказал, что найти соперника для украинца во время пандемии коронавируса было очень тяжело, а вот 37-летного Виорела на бой с Денисом утвердила Всемирная боксерская организация (WBO). По словам Красюка, он ожидает, что поединок продлится все отведенные 10 раундов, ведь Беринчику нужно набираться опыта, который ему явно понадобится в чемпионском бою. 

"Пройдя дистанцию, которую поставил тренер и поставив в конце жирную точку - на мой взгляд, это лучшее, что могло бы быть в этом бою", - цитирует Красюка Xsport.

Также функционер отметил, что Беринчик очень близок к чемпионскому бою ведь первый и второй номера рейтинга WBO Ли Селби и Райан Гарсия выбрали линии IBF и WBC, что делает украинца фактически вторым номером рейтинга организации.

Накануне боксеры провели церемонию взвешивания, в ходе которой украинец перевесил румына

Ранее Телеграф сообщал о прогнозах букмекеров на футбольный суперматч Франция - Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Виорел Симион.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
02 Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
03 Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)
04 Луческу подписал в Динамо соотечественника
05 45-летний Шовковский попал в заявку на матч с Францией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь