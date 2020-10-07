Очередной мешок? Букмекеры сделали прогноз на бой Беринчик - Симион

В четверг, 8 октября, украинский боксер-легковес Денис Беринчик (13-0-0, 7 КО) сразится с румыном Виорелом Симионом (22-3-0, 9 КО). Их поединок пройдет в загородном комплексе Equides club в селе Лесники (Киевская область).
По мнению специалистов, Беринчик является безоговорочным фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинца стремится к единице, а успех Симиона - к 18.
Прогноз на бой Денис Беринчик - Виорел Симион:
Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представляющий Беринчика, рассказал, что найти соперника для украинца во время пандемии коронавируса было очень тяжело, а вот 37-летного Виорела на бой с Денисом утвердила Всемирная боксерская организация (WBO). По словам Красюка, он ожидает, что поединок продлится все отведенные 10 раундов, ведь Беринчику нужно набираться опыта, который ему явно понадобится в чемпионском бою.
"Пройдя дистанцию, которую поставил тренер и поставив в конце жирную точку - на мой взгляд, это лучшее, что могло бы быть в этом бою", - цитирует Красюка Xsport.
Также функционер отметил, что Беринчик очень близок к чемпионскому бою ведь первый и второй номера рейтинга WBO Ли Селби и Райан Гарсия выбрали линии IBF и WBC, что делает украинца фактически вторым номером рейтинга организации.
Накануне боксеры провели церемонию взвешивания, в ходе которой украинец перевесил румына.
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