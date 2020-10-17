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Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть бой

Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть бой
12:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing
Супербой Ломаченко - Лопес не покажут на украинском телевидении.

Уже сегодня, 17 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, СЩА) состоится объединительный бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

В прямом эфире в Украине поединок Ломаченко - Лопес покажет онлайн-сервис megogo. Начало эфира запланировано на 04:00 18 октября (время киевское).

Телеграф напоминает, что в бою Лопес - Ломаченко будут разыграны чемпионские пояса в легком весе во всех основных боксерских организациях. На кону стоят титулы WBA Super, WBO, WBC Franchise и IBF. Таким образом, победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира.

Ранее Телеграф сообщал, что букмекеры дали свой прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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