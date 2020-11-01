Усик после победы над Чисорой вызвал на бой Джошуа (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) обратился к действующему чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBO/WBA/IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Энтони! Энтони, ты как? Я иду за тобой, Энтони", - заявил Усик в шутливой манере после боя.

Кроме того, Усик оценил свое выступление на "тройку", а также заявил, что его целью является стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Напомним, в бою с Чисорой Александр подтвердил свой статус обязательного претендента на титул WBO, попутно завоевал пояс WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно полное видео боя Усик - Чисора, а также лучшие моменты поединка.