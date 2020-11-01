Украинский супертяж Выхрист заставил соперника сдаться на стуле (видео)

Небитый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (4-0, 4 КО) добыл свою четвертую победу на профи-ринге, при чем сделал это вновь досрочно.

В 8-раундовом бою в Гамбурге (Германия) украинец победил немецкого боксера турецкого происхождения Якупа Саглама, у которого за плечами 50 боев в профессионалах и всего 6 поражений. Выхрист владел инициативой и раз за разом наносил ущерб оппоненту. В итоге Якуп, сидя на стуле, решил не выходить на 5-й раунд. Таким образом, Виктор добыл очередную досрочную победу в свой послужной список.

Видео боя Виктор Выхрист - Якуп Саглам:

Телеграф напоминает, что сегодня, 1 ноября (время киевское), еще один украинский супертяж Александр Усик единогласным решением судей одолел Дерека Чисору. На нашем сайте доступны полное видео боя украинца с британцем, а также видео лучших моментов схватки.