Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Польша - Украина: когда и где смотреть товарищеский матч
Польша - Украина: когда и где смотреть товарищеский матч
Шевченко оценил шансы Килмана на попадание в сборную
Шевченко оценил шансы Килмана на попадание в сборную
Слон и моськи: сеть рассмешил супергол в Бельгии с изюминкой (видео)
Слон и моськи: сеть рассмешил супергол в Бельгии с изюминкой (видео)
В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)
В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)

Чисора после Усика сразится с Уайтом

Чисора после Усика сразится с Уайтом
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Промоутер временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) рассказал, что британский супертяж Дерек Чисора (32-10, 23 KO) заменит россиянина в бою с еще одним представителем Туманного Альбиона Диллианом Уайтом (27-2, 18 KO).

Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика-героя

"По моей информации, Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", - рассказал Рябинский в комментарии ТАСС.

Телеграф напоминает, что 31 октября Чисора провел изнурительный бой с Александром Усиком. Итогом той схватки стала победа украинца единогласным решением судей. Дерек впечатлил в том бою, однако не понятно, сможет ли он так быстро восстановиться и подойти к схватке с еще одним топ-бойцом дивизиона.

На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя Усик - Чисора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Александр Поветкин, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)
02 Слон и моськи: сеть рассмешил супергол в Бельгии с изюминкой (видео)
03 Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
04 Чисора после Усика сразится с Уайтом
05 Ньюпорт. Николя Маю побеждает в финале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь