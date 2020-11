Кроуфорд брутально нокаутировал Брука (видео)

В ночь с 14-го на 15-е ноября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank Boxing.

В главном бою шоу на ринг вышли непобедимый чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO из США Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) и его соотечественник Келл Брук( 39-3-0, 27 KO). Поединок завершился уже в 4-м раунде, после того как чемпион зажал оппонента у канатов и добил его. Рефери пришлось вмешаться в схватку и зафиксировать технический нокаут.

Видео нокаута:

LEFT NO DOUBT @terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL

