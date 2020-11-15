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Боксер нокаутировал соперника жестким ударом в ухо (видео)

Боксер нокаутировал соперника жестким ударом в ухо (видео)
17:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В ночь на 15-е ноября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене Staples Center состоялся вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)

В главном поединке шоу уругвайский суперсредневес Амилкар Видаль нокаутировал американца Эдварда Джереми Ортиса во втором раунде.

В со-главном событии непобедимый нигерийский боксер 1-го тяжелого веса Эфетобор Апочи заставил в 3-м раунде капитулировать американского бойца Джо Джонса. Нигерийский "Питбуль" уронил соперника ударом в ухо, когда тот уже преклонил колено. В итоге рефери решил не рисковать здоровьем Джонса и остановил схватку.

В поединке андекарда американский полулегковес Генри Арредондо уступил своему соотечественнику Эросу Корреа решением большинства судей.

В первом поединке карда американский легковес Десмонд Лайнс единогласным решением судей проиграл своему соотечественнику Диего Элизондо.

Ранее Телеграф сообщал о результатах главного боя Кроуфорд - Брук на шоу 14-го ноября в Лас-Вегасе.

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Бокс, Нокаут.

Автор:

Телеграф
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