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Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)

Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank Boxing, в главном событии которого на ринг вернулся один из лучших боксеров современности американец Теренс Кроуфорд.

В первом поединке карда любители бокса увидели нокаут в исполнении неопытного боксера. В третьем раунде австралиец Вегас Ларфилд отправил мексиканца Хуана Альберто Флореса в стоячий нокдаун и рефери незамедлительно остановил поединок. Таким образом, Ларфилд добыл свою вторую победу на профи-ринге

Лучшие моменты боя Вегас Ларфилд - Хуан Альберто Флорес:

Телеграф напоминает, что в главной схватке вечера Кроуфорд также вышел победителем, нокаутировав Келла Брука в 4-м раунде.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Вегас Ларфилд.

Автор:

Телеграф
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