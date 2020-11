Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank Boxing, в главном событии которого на ринг вернулся один из лучших боксеров современности американец Теренс Кроуфорд.

В первом поединке карда любители бокса увидели нокаут в исполнении неопытного боксера. В третьем раунде австралиец Вегас Ларфилд отправил мексиканца Хуана Альберто Флореса в стоячий нокдаун и рефери незамедлительно остановил поединок. Таким образом, Ларфилд добыл свою вторую победу на профи-ринге

Лучшие моменты боя Вегас Ларфилд - Хуан Альберто Флорес:

