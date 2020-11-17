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"Весовые категории придуманы не просто так": экс-чемпион мира дал совет Усику

"Весовые категории придуманы не просто так": экс-чемпион мира дал совет Усику
12:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм tonybellew

Британский экс-чемпион мира в 1-м тяжелом весе, бывший соперник Александра Усика Тони Беллью высказался о перспективах украинца в супертяжелом весе после боя Александра с Дереком Чисорой.

По мнению Беллью, у Усика есть шанс в хэвивейте, ведь он очень способный боксер и может победить и перебоксировать абсолютного любого бойца. Однако придет время и размеры его соперников станут определяющим фактором и тогда габаритные оппоненты нанесут украинцу поражение. Тони при этом считает, что это плохо для спорта, ведь размеры не должны влиять на результат в боксе. В то же время британец отметил, что весовые категории в боксе созданы не просто так.

"В конце концов, весовые категории придуманы не просто так. Я уверен, что Усик - потрясающий боксер. Я думаю, он будет впереди в поединках с большинством супертяжей. Однако, возможно, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри - это шаг слишком далеко", - рассказал Беллью в комментарии для Behind The Gloves.

Ранее Телеграф сообщал, что Тайсона Фьюри не впечатлило последнее выступление Усика.

Телеграф напоминает, что в своем последнем бою Усик перебоксировал Чисору и победил британца единогласным решением судей. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этой схватки.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Тони Беллью.

Автор:

Телеграф
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