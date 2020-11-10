Тайсон Фьюри насчитал ничью в бою Усик - Чисора

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри поделился своим мнением касательно недавно прошедшего боя Усик - Чисора.

По мнению Фьюри, украинец не выглядел убедительным и бой должен был завершиться ничьей, а вот Дерек наоборот провел один из лучших поединков в карьере.

"Я посмотрел бой Чисора - Усик. Бой был близким и у меня получилась ничья. Я считаю, что Дерек сделал достаточно для ничьей. Даже менеджер Усика насчитал ничью. Кто-то считает, что победил Дерек, а кто-то, что он уступил с минимальной разницей. Чисора в свои 37 лет провел выдающееся выступление, которое вызывает лишь уважение", - рассказал "Цыганский Король" в интервью Гарету Дэвису.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоялся 31 октября в Лондоне. Итогом схватки стала победа украинца единогласным решением судей. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

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