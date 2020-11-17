Непобедимый украинский боксер вызвал на бой небитого Кроуфорда

Украинский боксер-полусредневес Тарас Шелестюк вызвал на бой одну из главных звезд в современном боксе - непобедимого американца Теренса Кроуфорда, который на днях в чемпионском поединке одолел своего соотечественника Келла Брука.

По словам Шелестюка, он стремится драться с лучшими и считает, что они с Кроуофрдом могли бы подарить зрителям феноменальный бой.

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуофрдом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", - написал Шелестюк на своей страничке в Instagram.

Шелестюк последний раз выходил на ринг 31 января 2020 года, победив аргентинца Луиса Альберто Верона единогласным решением судей. Отметим и Тарас, и Теренс являются непобедимыми боксерами, правда, уровень оппозиции украинца желает лучшего. Также Шелестюк провел лишь три поединка за последние 3 года и явно не продвинулся в боксерских рейтингах.