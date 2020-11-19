Известный промоутер дал совет Ломаченко

Британский промоутер, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн ответил на вопрос подписчика о Василие Ломаченко. По словам функционера, Василию стоит задуматься о смене весовой категории, чтобы реабилитировать свою карьеру. Хирн, в частности, посоветовал украинцу вернуться во второй полулегкий или полулегкий вес.

"Я думаю, Ломаченко стоит спуститься в весе", - заявил Хирн во время прямого эфира на своей страничке в instagram.

Телеграф напоминает, что 17 октября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл американцу Теофимо Лопесу. На нашем сайте доступно видео лучших моментов этой схватки.

Ранее Телеграф сообщал, что Дэвин Хэйни защитил свой чемпионский пояс в весе Ломаченко.