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Непобедимый супертяж уронил соперника одним ударом (видео)

Непобедимый супертяж уронил соперника одним ударом (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер JDSports

В субботу, 21 ноября, в Лондоне на "Уэмбли Арене" состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)

В андеркарде шоу выступил перспективный непобедимый британский супертяж Фабио Уордли, котором противостоял более опытный ганский боксер Ричард Ларти. Во втором раунде небитый Фабио ударом с правой отправил оппонента в глубокий нокаут. Таким образом, Уордли добыл свою 10-ю победу на профи-ринге, а Ларти проиграл в четвертый раз в 18-и поединках.

Видео нокаута в бою Фабио Уордли - Ричард Ларти (смотреть с 13:43):

В главном поединке шоу британский полусредневес Конор Бенн победил немца Себастьяна Формеллу единогласным решением судей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о диком нокауте в бою Генри Арредондо - Эрос Корреа.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Фабио Уордли.

Автор:

Телеграф
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