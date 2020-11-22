Непобедимый супертяж уронил соперника одним ударом (видео)

В субботу, 21 ноября, в Лондоне на "Уэмбли Арене" состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

В андеркарде шоу выступил перспективный непобедимый британский супертяж Фабио Уордли, котором противостоял более опытный ганский боксер Ричард Ларти. Во втором раунде небитый Фабио ударом с правой отправил оппонента в глубокий нокаут. Таким образом, Уордли добыл свою 10-ю победу на профи-ринге, а Ларти проиграл в четвертый раз в 18-и поединках.

Видео нокаута в бою Фабио Уордли - Ричард Ларти (смотреть с 13:43):

В главном поединке шоу британский полусредневес Конор Бенн победил немца Себастьяна Формеллу единогласным решением судей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о диком нокауте в бою Генри Арредондо - Эрос Корреа.