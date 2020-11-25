Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Умер Диего Марадона
Умер Диего Марадона
Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией
Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией
Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта
Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта
"Джаггернаут" или "Динамит": Усику предлагают бой с непобедимыми британцами
"Джаггернаут" или "Динамит": Усику предлагают бой с непобедимыми британцами

Непобедимый украинский боксер сразится за чемпионский пояс

Непобедимый украинский боксер сразится за чемпионский пояс
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mitrofanow

Украинский боксер-средневес Дмитрий Митрофанов вышел на титульный поединок. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Klitschko Brothers в facebook.

Непобедимый супертяж уронил соперника одним ударом (видео)

"8 декабря в Киеве Дмитрий Митрофанов проведет свой первый титульный бой на профессиональном уровне. На кону поединка будет стоять пояс WBO Oriental в первом среднем весе", - гласит сообщение.

Отметим, в послужном списке украинца 10 поединков, в которых он добыл 9 побед, одна схватка завершилась ничьей. В своем последнем бою Дмитрий остановил Анатолия Хунаняна, победив того единогласным решением судей. Этот бой прошел в рамках шоу, которое организовал украинский супертяж  Александр Усик в начале августа.

Напомним, в начале 2020 года Митрофанов справился с узбекским боксером Улугбеком Собировым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Дмитрий Митрофанов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября
03 "Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов
04 Ференцварош Реброва едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Ювентусом
05 УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина: названы сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь