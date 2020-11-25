Непобедимый украинский боксер сразится за чемпионский пояс

Украинский боксер-средневес Дмитрий Митрофанов вышел на титульный поединок. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Klitschko Brothers в facebook.

"8 декабря в Киеве Дмитрий Митрофанов проведет свой первый титульный бой на профессиональном уровне. На кону поединка будет стоять пояс WBO Oriental в первом среднем весе", - гласит сообщение.

Отметим, в послужном списке украинца 10 поединков, в которых он добыл 9 побед, одна схватка завершилась ничьей. В своем последнем бою Дмитрий остановил Анатолия Хунаняна, победив того единогласным решением судей. Этот бой прошел в рамках шоу, которое организовал украинский супертяж Александр Усик в начале августа.

Напомним, в начале 2020 года Митрофанов справился с узбекским боксером Улугбеком Собировым.