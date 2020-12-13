Джошуа - Пулев: видео боя

В субботу, 12 декабря, в Лондоне на Wembley Arena состоялось масштабное шоу бокса, главным событием которого стал чемпионский бой супертяжеловесов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Кубрата Пулева (28-2, 14 КО). На кону поединка стояли чемпионские пояса британца по версиям WBA/WBO/IBF и IBO.

Бой был односторонним и уже в третьем раунде Пулев побывал в двух нокдаунах. Болгарин, отдохнув, немного подравнял ситуацию на ринге, однако Джошуа полностью контролировал ход встречи. В 9-м раунде очередная серия из апперкотов застала Кубрата врасплох и он вновь оказался на настиле ринге. Поднявшись, претендент получил мощнейший удар с правой в челюсть, после которого поединок был завершен досрочно.

Этот успех стал для Джошуа 24-м в карьере при одном поражении, а Пулев проиграл во второй раз при 28 победах.

Видео боя Джошуа - Пулев:

Видео нокаута в бою Джошуа - Пулев с разных ракурсов можно посмотреть у нас на сайте.