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Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)

Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
11:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм klitschko

Международный зал боксерской славы в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) назвал имена боксеров, которые войдут в него в 2021 году. Большой чести удостоился и украинец Владимир Кличко, долгое время доминировавший в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter. 

Кроме Владимира в Международный зал боксерской славы вошли непобедимые американские боксеры Флойд Мейвезер-младший и Андре Уорд. У женщин лауреатами стали Лейла Али, Энн Вулф и Мэриан Тримиар, а также врач Маргарет Гудман

Официальная церемония включения кандидатов в Международный зал боксерской славы состоится летом 2021 года. Ожидается, что мероприятие состоится 13-го июня и пройдет в Канастоте. 

Владимир Кличко являлся одним из самых доминирующих чемпионов мира в хевивейте, владея чемпионским титулом на протяжении рекордных 4 382 дней. Украинец имел огромную нокаутирующую мощь, за что получил прозвище "Доктор Стальной Молот".

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году. К слову, на днях AJ провел свой бой против болгарина Кубрата Пулева.

Напомним, ранее в Международный зал боксерской славы попал и старший брат Владимира - Виталий, который вошел в Зал славы еще в 2018 году.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Международный зал боксерской славы.

Автор:

Телеграф
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