Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)

Международный зал боксерской славы в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) назвал имена боксеров, которые войдут в него в 2021 году. Большой чести удостоился и украинец Владимир Кличко, долгое время доминировавший в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter.

Boxing Hall of Fame Class of 2021! Wladimir @Klitschko @FloydMayweather @andreward @TheRealLailaAli , Ann Wolfe, Marian Trimiar, @MGoodmanMD , Davey Moore, Jackie Tonawanda, Freddie Brown, Jackie McCoy, George Kimball & Jay Larkin! More info here: https://t.co/b8hmKLyvEK: pic.twitter.com/05jG8FsApD

— Boxing Hall of Fame (@BoxingHall) December 15, 2020