Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)

В воскресенье, 31 января (время киевское), в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе по версии IBF Калеб Плант - Калеб Труакс.

28-летний чемпион Плант с первых раундов взял контроль поединка под свой контроль, лишь порой пропуская мощные удар от оппонента. В середине схватки претенденту до крови разбили лицо. И если с кровотечением справились секунданты боксера, то вот что делать с соперником в ринге, 37-летний Труакс так и не понял. В итоге по истечении 12-и раундов все судьи отдали победу более молодому бойцу - 120-108 трижды.

Видеообзор чемпионского боя Калеб Плант - Калеб Труакс:

Для незнающего поражений Планта этот успех стал 21-м в карьере, Труакс проиграл в пятый раз при 31-м триумфе и двух ничьих.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте в исполнении непобедимого боксера.