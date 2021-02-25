У украинского чемпиона мира родился сын, до этого он стал отцом троих дочерей

Украинский боксер Артем Далакян (20-0, 14 КО), который является чемпионом мира по версии WBA в легчайшем весе, в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в соцсетях.

У непобедимого боксера на этот раз родился сын. До этого жена 33-летнего Далакяна Мария дарила мужу дочерей. У себя в сторис в Instagram спортсмен опубликовал снимок с выписки с роддома, который подписал так: "Спасибо, Господи, за три принцессы и одного принца".

Отметим, Артем Далакян на данный момент является единственным чемпионом мира в профи-боксе из Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за пандемии коронавируса Далакян потерял шансы сразиться в объединительном поединке. В своем последнем бою Артем победил венесуэльца Хосбера Переса.