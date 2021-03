В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)

В ночь на 6 марта (время киевское) во Флинте (штат Мичиган, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом среднем весе Кларисса Шилдс - Мари-Ив Дикер.

25-летняя американца Шилдс доминировал в ринге и по истечении 10 раундов все судьи отдали ей победу в схватке с 34-летней канадкой Дикер. Судейский счет - 100:90 трижды. Таким образом, Кларисса стала абсолютной чемпионкой мира в этой весовой категории. Отметим, представительница США выиграла все свои 11 поединков в профи, а Мари-Ив, в свою очередь, проиграла впервые, имея в своем активе 17 побед.

The GWOAT was DOMINANT in her victory @ClaressaShields outlanded Marie Eve Dicaire 116 punches to 31 on Friday night. (via @FiteTV) #ShieldsDicaire pic.twitter.com/dqwiYPiUEm

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 6, 2021