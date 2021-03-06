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В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)

В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter SalitaProm

В ночь на 6 марта (время киевское) во Флинте (штат Мичиган, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом среднем весе Кларисса Шилдс - Мари-Ив Дикер.

25-летняя американца Шилдс доминировал в ринге и по истечении 10 раундов все судьи отдали ей победу в схватке с 34-летней канадкой Дикер. Судейский счет - 100:90 трижды. Таким образом, Кларисса стала абсолютной чемпионкой мира в этой весовой категории. Отметим, представительница США выиграла все свои 11 поединков в профи, а Мари-Ив, в свою очередь, проиграла впервые, имея в своем активе 17 побед.

До этого Шилдс становилась абсолютной чемпионкой мира в среднем весе. Таким образом, американка стала первым боксером среди мужчин и женщин, которому удавалось завоевать абсолютное чемпионство в двух весовых категориях.

Видео боя Кларисса Шилдс - Мари-Ив Дикер

Ранее "Телеграф" рассказывал, как девушка-боксер отправила соперницу в тяжелейший нокаут.  

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,311

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Бокс, Кларисса Шилдс, Мари-Ив Дикер.
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