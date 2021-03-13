34-летний экс-чемпион поставил соперника на колено (видео)

На вечере бокса в Таиланде состоялся бой, в котором встретились экс-чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай и Квантай Ситморсенг.

С первого раунда 34-летний Сор Рунгвисай пошел вперед и начал давить оппонента своей мощью и скоростью, а в концовке третьего раунда Ситморсенг оказался в нокдауне, встав на колено. Квантай поднялся и даже достоял до конца раунда, однако на 4-ю трехминутку он так и не вышел из-за травмы глаза.

Лучшие моменты боя Срисакет Сор Рунгвисай - Квантай Ситморсенг:

Таким образом, Рунгвисай сохранил за собой статус обязательного претендента на титул WBC. В следующем поединке представителя Таиланда будет ждать титульная схватка с победителем противостояния Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте от украинского супертяжа.