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34-летний экс-чемпион поставил соперника на колено (видео)

34-летний экс-чемпион поставил соперника на колено (видео)
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер WBCAsia

На вечере бокса в Таиланде состоялся бой, в котором встретились экс-чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай и Квантай Ситморсенг.

50-летний боксер отправил соперника в тяжелый нокаут (видео)

С первого раунда 34-летний Сор Рунгвисай пошел вперед и начал давить оппонента своей мощью и скоростью, а в концовке третьего раунда Ситморсенг оказался в нокдауне, встав на колено. Квантай поднялся и даже достоял до конца раунда, однако на 4-ю трехминутку он так и не вышел из-за травмы глаза.

Лучшие моменты боя Срисакет Сор Рунгвисай - Квантай Ситморсенг:

Таким образом, Рунгвисай сохранил за собой статус обязательного претендента на титул WBC. В следующем поединке представителя Таиланда будет ждать титульная схватка с победителем противостояния Хуан Франсиско Эстрада - Роман  Гонсалес.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте от украинского супертяжа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут.
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