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Боксеры-чемпионы устроили рекордную рубку в ринге (видео)

Боксеры-чемпионы устроили рекордную рубку в ринге (видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм matchroomboxing

В Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок между мексиканским чемпионом WBC в первом легчайшем весе Хуаном Франсиско Эстрадой с чемпионом WBA Super в том же весе никарагуанцем Романом Гонсалесом.

Девушки-боксеры устроили побоище в ринге (видео)

Поединок проходил в равной борьбе и продлился всю дистанцию. По истечении 12 раундов мнение судей разделилось. Итоговый счет - 117-111, 115-113 и 113-115 в  пользу Эстрады. Таким образом, 30-летний Хуан Франсиско добыл свою 42 победу в профи при трех поражениях, а 30-летний Гонсалес проиграл в третий раз, имея в своем активе 50 побед. Отметим, в этом поединки боксеры выбросили 2529 ударов, что является рекордом в первом легчайшем весе.

Лучшие моменты боя Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес:

 Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Далласе чемпионский бой завершился нелепой остановкой поединка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 119

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Бокс, Роман Гонсалес, Хуан Франсиско Эстрада.
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