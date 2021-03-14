Боксеры-чемпионы устроили рекордную рубку в ринге (видео)

В Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок между мексиканским чемпионом WBC в первом легчайшем весе Хуаном Франсиско Эстрадой с чемпионом WBA Super в том же весе никарагуанцем Романом Гонсалесом.

Поединок проходил в равной борьбе и продлился всю дистанцию. По истечении 12 раундов мнение судей разделилось. Итоговый счет - 117-111, 115-113 и 113-115 в пользу Эстрады. Таким образом, 30-летний Хуан Франсиско добыл свою 42 победу в профи при трех поражениях, а 30-летний Гонсалес проиграл в третий раз, имея в своем активе 50 побед. Отметим, в этом поединки боксеры выбросили 2529 ударов, что является рекордом в первом легчайшем весе.

Лучшие моменты боя Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Далласе чемпионский бой завершился нелепой остановкой поединка.