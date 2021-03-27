Украинского боксера-кусаку поместили за стекло на дуэли взглядов (видео)

Украинский боксер-полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) встретился лицом к лицу со своим будущим соперником - экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 KO). Примечательно, что боксеры во время дуэли взглядов находились за стеклом.

На пресс-конференции, что состоялась минувшей ночью (время киевское) боксеры в условиях пандемии коронавируса обошлись без масок, однако смотрели в глаза друг другу через защитное стекло, что добавило мероприятию своеобразности и эффектности.

Отметим, Редкач, который славится своим необузданным нравом, на этот раз выглядел уверенно и спокойно. В своем последнем бою c Дэнни Гарсией Иван даже покусал своего соперника, что обернулось для украинца штрафом и дисквалификацией. Что касается Прогрейса, то Реджис в своем крайнем бою нокаутировал Хуана Херальдеса.

Ранее Редкач выразил мнение, что Ломаченко психологически сломлен после боя с Лопесом.