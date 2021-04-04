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Боксер в первом раунде наглухо нокаутировал непобедимого соперника (видео)

Боксер в первом раунде наглухо нокаутировал непобедимого соперника (видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram kulakhmet_tursynbay

На вечере бокса в Дубае (ОАЭ) разогревочный поединок завершился быстрее, чем планировалось. 

Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, который проводил всего лишь третий поединок в профи, встретился в ринге с небитым венесуэльцем Эбером Рондоном. На кону схватки стоял чемпионский титул WBC International в первом среднем весе. Уже в первом раунде 27-летний Кулахмет преуспел в размене и наглухо вырубил 34-летнего Рондона.

Видео нокаута в бою Турсынбай Кулахмет - Эбер Рондон:

Для непобедимого Турсынбая эта победа стала третьей в профи, а вот Эбер потерпел первое поражение в карьере, имея в своем активе 20 побед.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу Джеймел Херринг нокаутировал Карла Фрэмптона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,775

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Бокс, Нокаут, Турсынбай Кулахмет, Эбер Рондон.
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