Боксер в первом раунде наглухо нокаутировал непобедимого соперника (видео)

На вечере бокса в Дубае (ОАЭ) разогревочный поединок завершился быстрее, чем планировалось.

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, который проводил всего лишь третий поединок в профи, встретился в ринге с небитым венесуэльцем Эбером Рондоном. На кону схватки стоял чемпионский титул WBC International в первом среднем весе. Уже в первом раунде 27-летний Кулахмет преуспел в размене и наглухо вырубил 34-летнего Рондона.

Видео нокаута в бою Турсынбай Кулахмет - Эбер Рондон:

The #HerringFrampton undercard started with a BANG pic.twitter.com/LhFgcbieB5 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 3, 2021

Для непобедимого Турсынбая эта победа стала третьей в профи, а вот Эбер потерпел первое поражение в карьере, имея в своем активе 20 побед.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу Джеймел Херринг нокаутировал Карла Фрэмптона.