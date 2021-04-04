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Непобедимый боксер нокаутировал соперника, которого не сумел уложить Беринчик (видео)

Непобедимый боксер нокаутировал соперника, которого не сумел уложить Беринчик (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram teamgiyasov

На вечере бокса в Ташкенте (Узбекистан) состоялось немало зрелищных поединков, в частности, непобедимый Шахрам Гиясов сразился с Патрисио Лопесом Морено.

27-летний узбекский боксер Гиясов владел ощутимым преимуществом в ринге, а во втором раунде Шахрам уложил соперника на канвас. 26-летний Морено поднялся, но уже в третьем раунде нарвался на серию мощных ударов от оппонента и рухнул на настил ринга. К слову, Гиясов в этом поединке защитил пояс WBA International в первом полусреднем весе.

Видео нокаута в бою Шахрам Гиясов - Патрисио Лопес Морено:

Для Гиясова эта победа стала 11-й в профи, а Морено проиграл в пятый раз, имея в своем активе 28 побед.

Отметим, в октябре 2019 года Патрисио Лопес Морено сразился с Денисом Беринчиком. Тогда украинец не сумел нокаутировать мексиканца, хотя и владел тотальным преимуществом в ринге.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Ташкенте Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Ресуке Иваса:

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 954

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Бокс, Нокаут, Шахрам Гиясов, Патрисио Лопес Морено.
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