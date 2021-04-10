Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)
В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)
В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
Непобедимая боксерша с 5-м размером груди разделась на взвешивании (видео)
Непобедимая боксерша с 5-м размером груди разделась на взвешивании (видео)
"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)
"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)

Непобедимого российского супертяжа избили на глазах родной публики (видео)

Непобедимого российского супертяжа избили на глазах родной публики (видео)
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram apti_davtaev

На вечере бокса в Грозном (Россия) состоялся занимательный поединок, в котором непобедимый российский боксер Апти Давтаев сражался за титул WBC Asia. Противостоял представителю РФ малоизвестный бельгийский боксер Джек Мулавэй

Боксер в первом раунде наглухо нокаутировал непобедимого соперника (видео)

34-летний "Большой Джек" оказался не "мешком" и даже давал сдачи пока полностью не завладел инициативой в ринге. В итоге к восьмому раунде россиянин был полностью истощен и спасался в клинчах.  Кроме того, домашний судья дал Давтаеву немного передохнуть в ринге. Однако все это не спасло Авти от досрочного поражения. Мулавэй просто избивал оппонента, который перестал защищаться и уже пошатывался. В итоге рефери все-таки окончательно остановил схватку, зафиксировав технический нокаут. 

Видео технического нокаута в бою Апти Давтаев - Джек Мулавэй: 

Для 31-летнего Апти это поражение стало первым при 20 победах и одной ничьей. Мулавэй, в свою очередь, добыл свою 10-ю победу в профи при двух поражениях и одной ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал о стоячем нокауте на вечере бокса в Ташкенте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 436

Все по теме:

Бокс, Нокаут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист забил супергол с центра поля на самом полосатом поле Украины (видео)
02 В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
03 Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)
04 В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)
05 УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь