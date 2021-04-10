Непобедимого российского супертяжа избили на глазах родной публики (видео)

На вечере бокса в Грозном (Россия) состоялся занимательный поединок, в котором непобедимый российский боксер Апти Давтаев сражался за титул WBC Asia. Противостоял представителю РФ малоизвестный бельгийский боксер Джек Мулавэй.

34-летний "Большой Джек" оказался не "мешком" и даже давал сдачи пока полностью не завладел инициативой в ринге. В итоге к восьмому раунде россиянин был полностью истощен и спасался в клинчах. Кроме того, домашний судья дал Давтаеву немного передохнуть в ринге. Однако все это не спасло Авти от досрочного поражения. Мулавэй просто избивал оппонента, который перестал защищаться и уже пошатывался. В итоге рефери все-таки окончательно остановил схватку, зафиксировав технический нокаут.

Видео технического нокаута в бою Апти Давтаев - Джек Мулавэй:

Для 31-летнего Апти это поражение стало первым при 20 победах и одной ничьей. Мулавэй, в свою очередь, добыл свою 10-ю победу в профи при двух поражениях и одной ничьей.

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