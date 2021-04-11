Непобедимый "Разрушитель" впечатал соперника в канаты (видео)

В субботу, 10 апреля, в Хакни Уик (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за пояс WBA Continental в полусреднем весе между местным боксером Конором Бенном и колумбийцем Самуэлем Варгасом.

Непобедимый Бенн с первых секунд начал избивать оппонента, а в середине первого раунда он "включился" и попросту впечатал Варгаса в канаты. Спасать здоровье 31-летнему колумбийцу ринулся рефери, который зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Конор Бенн - Самуэль Варгас:

Для 24-летнего Конора по прозвищу "Разрушитель" эта победа стала 18-й в профи, Самуэль проиграл в 7-й раз, имея в своем активе 31 победу и 2 ничьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского супертяжа избили на вечере бокса в Грозном.