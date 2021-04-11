Девушка-боксер усадила соперницу на пятую точку (видео)

На вечере бокса в Хакни Уик (Великобритания) состоялись масса зрелищных боев, в частности в андеркарде шоу непобедимая спортсменка из Британии Саванна Маршалл защищала пояс WBO в среднем весе в поединке против шведки Марии Линдберг.

Уже в третьем раунде чемпионка поймала соперницу серией ударов, которые заставили Линдберг упасть на пятую точку. Шведка решила не продолжать схватку, и рефери зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Саванна Маршалл - Мария Линдберг:

Для Саванны этот успех стал 10-м в карьере, а Мария проиграла в 7-й раз, имея в своем активе 19 побед и 2 ничьи.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке на вечере бокса в Хакни Уик зрители стали свидетелями яркого нокаута.