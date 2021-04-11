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Нигерийский супертяж вырубил соперника с одного удара (видео)

Нигерийский супертяж вырубил соперника с одного удара (видео)
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter trboxing

В Талсе (штат Оклахома, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank. В андеркарде шоу зрители стали свидетелями брутального нокаута в исполнении супертяжа.

Боксер в первом раунде наглухо нокаутировал непобедимого соперника (видео)

В карде шоу выступили нигерийский тяжеловес Эфе Аджагба и американец Брайан Ховард. 26-летний Эфе в третьем раунде мощнейшим правым прямым вырубил соперника, рефери тут же зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Эфе Аджагба - Брайан Ховард:

Для непобедимого Аджагбы эта победа стала 15-й в карьере, а 40-летний Ховард проиграл в пятый раз, имея на своем счету 15 побед. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте на вечере бокса в Британии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,128

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Бокс, Эфе Аджагба, Нокат, Брайан Ховард.
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