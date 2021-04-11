Нигерийский супертяж вырубил соперника с одного удара (видео)

В Талсе (штат Оклахома, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank. В андеркарде шоу зрители стали свидетелями брутального нокаута в исполнении супертяжа.

В карде шоу выступили нигерийский тяжеловес Эфе Аджагба и американец Брайан Ховард. 26-летний Эфе в третьем раунде мощнейшим правым прямым вырубил соперника, рефери тут же зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Эфе Аджагба - Брайан Ховард:

Для непобедимого Аджагбы эта победа стала 15-й в карьере, а 40-летний Ховард проиграл в пятый раз, имея на своем счету 15 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте на вечере бокса в Британии.