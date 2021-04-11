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Небитый супертяж отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Небитый супертяж отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dreamland_milton

На вечере бокса в американской Талсе зрители стали свидетелями ярких выступлений, в частности, отличились супертяжи.

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Американский тяжеловес Иеремия Милтон досрочно разобрался со своим соотечественником Джейвоном Дафни. В первом же раунде 26-летний Иеремия отправил 33-летнего оппонента в глухой нокаут. Правда, Давни не упал, а оказался повисшим на канатах. Иеремия заметил это и остановил избиение.

Видео нокаута в бою Иеремия Милтон - Джейвон Дафни:

Для небитого Милтона эта победа стала третьей на профи-ринге, Дафни проиграл в третий раз при 2 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте в исполнении нигерийского супертяжа на вечере бокса в Талсе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,756

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Иеремия Милтон, Джейвон Дафни.
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