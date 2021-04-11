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Американский супертяж нокаутировал соперника, увернувшись от удара (видео)

Американский супертяж нокаутировал соперника, увернувшись от удара (видео)
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sonny_conto

На вечере бокса в Талсе (штат Оклахома, США) зрители увидели много эффектных нокаутов, в частности, уже в первом поединке карда была зафиксирована зрелищная досрочная победа. 

Небитый супертяж отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Непобедимый американский супертяж Сонни Конто встретился в ринге со своим соотечественником Вандо Кортесом Акостой. 25-летний Сотто, незнающий поражений, уже в первом раунде пошел в размен и, увернувшись от удара, мощным встречным вырубил 29-летнего оппонента.

Видео нокаута в бою Сонни Конто - Вандо Кортес Акоста:

 
 
 
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Публикация от Sonny "The Bronco" Conto (@sonny_conto)

Эта победа стала для Сонни седьмой на профи-ринге, Акоста, в свою очередь, проиграл в 4-й раз, имея в своем активе 6 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Талсе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,004

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Бокс, Нокаут, Сонни Конто.
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