Американский супертяж нокаутировал соперника, увернувшись от удара (видео)

На вечере бокса в Талсе (штат Оклахома, США) зрители увидели много эффектных нокаутов, в частности, уже в первом поединке карда была зафиксирована зрелищная досрочная победа.

Непобедимый американский супертяж Сонни Конто встретился в ринге со своим соотечественником Вандо Кортесом Акостой. 25-летний Сотто, незнающий поражений, уже в первом раунде пошел в размен и, увернувшись от удара, мощным встречным вырубил 29-летнего оппонента.

Видео нокаута в бою Сонни Конто - Вандо Кортес Акоста:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonny "The Bronco" Conto (@sonny_conto)

Эта победа стала для Сонни седьмой на профи-ринге, Акоста, в свою очередь, проиграл в 4-й раз, имея в своем активе 6 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Талсе.