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Украинского боксера Редкача заподозрили в симуляции (видео)

Украинского боксера Редкача заподозрили в симуляции (видео)
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sportingnews

В ночь на 18 апреля (время киевское) в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся необычный вечер бокса, в андеркарде которого выступил украинский боксер Иван Редкач. "Ужасному" не удалось показать в ринге свои лучшие качества, и его бой против американца Реджиса Прогрейса завершился странным поражением. 

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35-летний украинец без шансов уступал экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе, пока в шестом раунде поединок не завершился досрочно. 32-летний американец ударил Ивана по корпусу, и тот рухнул на настил. Поначалу всем казалось, что Реджис нарушил правила, нанеся удар ниже пояса, однако повтор показал, что Прогрейс выбросил скользящий удар в район спины в область почки. 

Видео остановки боя в бою Иван Редкач - Реджис Прогрейс:

В сети тут же начали спорить на счет падения украинца, ведь на повторе видно, что такой удар не мог нанести много урона здоровью Ивана, поэтому многие фанаты бокса обвинили Редкача в симуляции. В любом случае Прогрейс добыл победу со счетом 60-54, 60-54 и 59-54, а скандального украинца унесли с ринга на носилках.

Для украинца это поражение стало пятым в карьере при 23 победах и одной ничьей, Прогрейс победил в 25-й раз, проиграл лишь раз в профи.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом поединке Редкач также довел дело до скандала, укусив Дэнни Гарсию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 663

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Бокс, Иван Редкач, Реджис Прогрейс.
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