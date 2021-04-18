Украинского боксера Редкача заподозрили в симуляции (видео)

В ночь на 18 апреля (время киевское) в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся необычный вечер бокса, в андеркарде которого выступил украинский боксер Иван Редкач. "Ужасному" не удалось показать в ринге свои лучшие качества, и его бой против американца Реджиса Прогрейса завершился странным поражением.

35-летний украинец без шансов уступал экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе, пока в шестом раунде поединок не завершился досрочно. 32-летний американец ударил Ивана по корпусу, и тот рухнул на настил. Поначалу всем казалось, что Реджис нарушил правила, нанеся удар ниже пояса, однако повтор показал, что Прогрейс выбросил скользящий удар в район спины в область почки.

Видео остановки боя в бою Иван Редкач - Реджис Прогрейс:

Did you think this was a legal or illegal blow?#TrillerFightClub pic.twitter.com/kCPllpCJFb — FITE (@FiteTV) April 18, 2021

В сети тут же начали спорить на счет падения украинца, ведь на повторе видно, что такой удар не мог нанести много урона здоровью Ивана, поэтому многие фанаты бокса обвинили Редкача в симуляции. В любом случае Прогрейс добыл победу со счетом 60-54, 60-54 и 59-54, а скандального украинца унесли с ринга на носилках.

Someone tell Redkach Wrestlemania was last week. #trillerfightclub pic.twitter.com/TzxJzxXBYD — Robert Littal BSO (@BSO) April 18, 2021

Для украинца это поражение стало пятым в карьере при 23 победах и одной ничьей, Прогрейс победил в 25-й раз, проиграл лишь раз в профи.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом поединке Редкач также довел дело до скандала, укусив Дэнни Гарсию.