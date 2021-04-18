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Непобедимый украинский супертяж забил соперника в углу ринга (видео)

Непобедимый украинский супертяж забил соперника в углу ринга (видео)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zakhozhiy_alexandr

В субботу, 17 апреля, в немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене состоялся вечер профессионального бокса с участием украинских боксеров, в частности, на ринг в Германии вышел небитый супертяж Александр Захожий (15-0, 11 КО), который сразился с украинским поляком Сергеем Вервейко (11-4, 7 КО).

Небитый супертяж отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Захожий владел инициативой и уже в первом раунде добил оппонента. 27-летний "Охотник" прижал 32-летнего Вервейко в угол ринга, где серией мощных ударов нокаутировал соперника. К слову, Захожий выиграл свой первый чемпионский пояс в карьере - второстепенный титул чемпиона WBC Francophone.

Видео нокаута в бою Александр Захожий - Сергей Вервейко:

Для украинца эта победа стала 15 в карьере, а поляк проиграл в четвертый раз, имея в своем послужном списке 11 побед.

Отметим, на этом вечере бокса еще два украинца добыли досрочные победы. Полусредневес Карен Чухаджян победил француза Янника Дехезе, а средневес Андрей Великовский нанес поражение чеху Анатолию Хунаняну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Иван Редкач странным образом проиграл на шоу в Атланте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,279

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Бокс, Нокаут, Сергей Вервейко, Александр Захожий.
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