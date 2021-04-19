Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)

На вечере бокса "Время Легенд VI: Спецоперация" состоялся необычный боксерский поединок с участием сына Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщает eurosport.

Поединок 13-летнего Кадырова привлек внимание общественности из-за странного поведения судьи и секундантов соперника. В бою против Аслана Биттирова Кадыров-младший пошел в размен с оппонентом и боксерская дуэль в какой-то момент переросла в драку. Тут в дело вмешался судья в ринге, который зафиксировал нокдаун у Аслана, хотя тот уверенно стоял на ногах и явно мог продолжить схватку. Когда рефери начал отсчет угол Биттирова неожиданно выбросил полотенце, что ознаменовало победу Адама техническим нокаутом.

Отметим, бой Адама и Аслана проходил по олимпийской системе в три раунда. На церемонии взвешивания весы под Кадыровым показали 61 кг, а под Биттировым - 58,7 кг.

В сети появились кадры боя, который прошел в начале апреля:

К слову, после поединка награждал Адама чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который недавно успешно защитил пояса.

Ранее РосСМИ поведали об элитной недвижимости жен Кадырова.