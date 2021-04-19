Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)
Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)
Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)
Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)
Автогол вратаря и пушка Эриксена - в обзоре матча "Наполи" - "Интер" (Видео)
Автогол вратаря и пушка Эриксена - в обзоре матча "Наполи" - "Интер" (Видео)
Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)
Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)

Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)

Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На вечере бокса "Время Легенд VI: Спецоперация" состоялся необычный боксерский поединок с участием сына Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщает eurosport.

Поединок 13-летнего Кадырова привлек внимание общественности из-за странного поведения судьи и секундантов соперника. В бою против Аслана Биттирова Кадыров-младший пошел в размен с оппонентом и боксерская дуэль в какой-то момент переросла в драку. Тут в дело вмешался судья в ринге, который зафиксировал нокдаун у Аслана, хотя  тот уверенно стоял на ногах и явно мог продолжить схватку. Когда рефери начал отсчет угол Биттирова неожиданно выбросил полотенце, что ознаменовало победу Адама техническим нокаутом.

Отметим, бой Адама и Аслана проходил по олимпийской системе в три раунда. На церемонии взвешивания весы под Кадыровым показали 61 кг, а под Биттировым - 58,7 кг.

В сети появились кадры боя, который прошел в начале апреля:

К слову, после поединка награждал Адама чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который недавно успешно защитил пояса.

Ранее РосСМИ поведали об элитной недвижимости жен Кадырова

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 229

Все по теме:

Бокс, Чечня, Нокаут, Рамзан Кадыров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
02 Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)
03 Автогол вратаря и пушка Эриксена - в обзоре матча "Наполи" - "Интер" (Видео)
04 Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)
05 "Олимпик" прервал свою ужасную серию (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь