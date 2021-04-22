Звезда регби избил известного супертяжа (видео)

На вечере бокса в Вуллонгонге (Австралия) состоялся занимательный бой между известным супертяжемЛукасом Брауном и звездой регби Полом Галленом.
Уже в первом раунде Галлен пошел в решительную атаку, которая после серии тяжелейших ударов, завершилась для Лукаса тяжелейшим нокаутом. Экс-звезда Национальной регбийной лиги добыл свою 11 победу в профи при отсутствии поражений и одной ничьей. Браун, в карьере которого есть бой против Диллиана Уайта, проиграл в третий раз, имея на своем счету 29 побед.
Видео нокаута в бою Лукас Браун - Пол Галлен:
— KingRy Fan (@RyanGarciaP4P1) April 21, 2021
Лучшие моменты в карьере Лукаса Брауна:
Лучшие моменты в регбийной карьере Пола Галлена:
Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Лос-Анджелесе.