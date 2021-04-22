Звезда регби избил известного супертяжа (видео)

На вечере бокса в Вуллонгонге (Австралия) состоялся занимательный бой между известным супертяжемЛукасом Брауном и звездой регби Полом Галленом.

Уже в первом раунде Галлен пошел в решительную атаку, которая после серии тяжелейших ударов, завершилась для Лукаса тяжелейшим нокаутом. Экс-звезда Национальной регбийной лиги добыл свою 11 победу в профи при отсутствии поражений и одной ничьей. Браун, в карьере которого есть бой против Диллиана Уайта, проиграл в третий раз, имея на своем счету 29 побед.

Видео нокаута в бою Лукас Браун - Пол Галлен:

Лучшие моменты в карьере Лукаса Брауна:

Лучшие моменты в регбийной карьере Пола Галлена:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Лос-Анджелесе.