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Звезда регби избил известного супертяжа (видео)

Звезда регби избил известного супертяжа (видео)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram paulgallen13

На вечере бокса в Вуллонгонге (Австралия) состоялся занимательный бой между известным супертяжемЛукасом Брауном и звездой регби Полом Галленом.

Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)

Уже в первом раунде Галлен пошел в решительную атаку, которая после серии тяжелейших ударов, завершилась для Лукаса тяжелейшим нокаутом. Экс-звезда Национальной регбийной лиги добыл свою 11 победу в профи при отсутствии поражений и одной ничьей. Браун, в карьере которого есть бой против Диллиана Уайта, проиграл в третий раз, имея на своем счету 29 побед.

Видео нокаута в бою Лукас Браун - Пол Галлен:

Лучшие моменты в карьере Лукаса Брауна:

Лучшие моменты в регбийной карьере Пола Галлена:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Лос-Анджелесе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 66

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Регби, Лукас Браун, Пол Галлен.
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