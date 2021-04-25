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Чемпион мира нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)

Чемпион мира нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

На вечере бокса в Киссимми (штат Флорида, США) в главном событии шоу состоялся чемпионский поединок в полулегком весе, в котором мексиканец Эмануэль Наваррете  проводил свою первую защиту титула WBO в бою против представителя Пуэрто-Рико Кристофера Диаса.

Непобедимый боксер-чемпион за 45 секунд отправил претендента в нокаут (видео)

Чемпион владел ощутимым преимуществом в ринге, однако реализовал его в нокаут лишь в последнем раунде. За 15 секунд до конца поединка рефери после очередного падения Диаса зафиксировал технический нокаут. 

Видео нокаута в бою Эмануэль Наваррете - Кристофер Диаса:

Эта победа стала для Наваррете 33-й в профи при одном поражении, Диас, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на счету 26 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте от супертяжа в Австралии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,207

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Бокс, Нокаут, Эмануэль Наваррете, Кристофер Диас.
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