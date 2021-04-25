Чемпион мира нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)

На вечере бокса в Киссимми (штат Флорида, США) в главном событии шоу состоялся чемпионский поединок в полулегком весе, в котором мексиканец Эмануэль Наваррете проводил свою первую защиту титула WBO в бою против представителя Пуэрто-Рико Кристофера Диаса.

Чемпион владел ощутимым преимуществом в ринге, однако реализовал его в нокаут лишь в последнем раунде. За 15 секунд до конца поединка рефери после очередного падения Диаса зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Эмануэль Наваррете - Кристофер Диаса:

Эта победа стала для Наваррете 33-й в профи при одном поражении, Диас, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на счету 26 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте от супертяжа в Австралии.