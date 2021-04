Непобедимый боксер-чемпион за 45 секунд отправил претендента в нокаут (видео)

На вечере бокса в Дзагароло (Италия) в главном бою выступил местный любимец, представитель второго полулегкого веса, Майкл Магнези (19-0, 11 КО), которому в ринге противостоял южноафриканец Ханьиле Булана (12-1, 8 КО).

Уже на первой минуте первого раунда Магнези, выбравший поначалу тактику второго номера, серией правых хуков по туловищу и голове уронил соперника. Ханьиле поднялся, однако продолжить схватку не сумел.

Таким образом, не знающий поражений Магнези добыл свою 19-ю победу в профи, а также защитил второстепенный чемпионский титул по версии IBO во втором полулегком весе. Булана, в свою очередь, проиграл впервые, имея в своем активе 12 побед.

Видео нокаута в бою Майкл Магнези - Ханьиле Булана:

