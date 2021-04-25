Непобедимый боксер за минуту забил соперника в углу ринга (видео)

В ночь на 25 апреля (время киевское) в Киссимми (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В поединке андеркарда небитый боксер полусреднего веса из Пуэрто-Рико Ксандер Зайас сразился с американцем Демаркусом Лэйтоном.

Зайас с первых секунд начал давление на соперника, зажав того в углу ринга. А на 40-й секунде схватки Ксандер серией ударов уронил оппонента на канвас.

Видео нокаута в бою Ксандер Зайас - Демаркус Лэйтон:

Для непобедимого 18-летнего Зайаса эта победа стала восьмой в профи, Лэйтон, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 8 побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою вечера в Киссимми Эмануэль Наваррете добыл досрочную победу в 12-м раунде.