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Непобедимый боксер за минуту забил соперника в углу ринга (видео)

Непобедимый боксер за минуту забил соперника в углу ринга (видео)
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

В ночь на 25 апреля (время киевское) в Киссимми (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В поединке андеркарда небитый боксер полусреднего веса из Пуэрто-Рико Ксандер Зайас сразился с американцем Демаркусом Лэйтоном.

"Нигерийский Питбуль" отправил непобедимого боксера в тяжелый нокаут (видео)

Зайас с первых секунд начал давление на соперника, зажав того в углу ринга. А на 40-й секунде схватки Ксандер серией ударов уронил оппонента на канвас.

Видео нокаута в бою Ксандер Зайас - Демаркус Лэйтон:

Для непобедимого 18-летнего Зайаса эта победа стала восьмой в профи, Лэйтон, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 8 побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою вечера в Киссимми Эмануэль Наваррете добыл досрочную победу в 12-м раунде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 395

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Бокс, Нокаут, Ксандер Зайас, Демаркус Лэйтон.
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