Скачать
Воскресенье, 25.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)
"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)
175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)
Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)
Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)
Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)

Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)

Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

На вечере бокса в Киссимми (штат Флорида, США) состоялся очередной бой восходящей звезды бокса - американского нокаутера Эдгара Берланги, которому в ринге противостоял его соотечественник Демонд Николсон.

Непобедимый боксер-чемпион за 45 секунд отправил претендента в нокаут (видео)

Берланга владел тотальным преимуществом, однако не сумел добыть досрочную победу в восьмираундовой схватке. Примечательно, что "Избранный" четырежды ронял соперника на канвас, однако Николсон упрямо подымался и продолжал схватку. За несколько секунд до финального гонга Эдгар вновь отправил оппонента в тяжелый нокдаун, но тот поднялся и дотерпел до конца поединка. 

Лучшие моменты боя Эдгар Берланга - Демонд Николсон:

Таким образом, Берланга впервые в карьере не сумел победить нокаутом. На его счету 17 побед при отсутствии поражений. Демонд, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на своем счету 23 победы и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу чемпион мира Наваррете удосрочил Диаса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,681

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Демонд Николсон, Эдгар Берланга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)
02 Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)
03 "Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника (видео)
04 Чемпион мира нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)
05 Прекрасный гол со штрафного - в обзоре матча "Днепр-1" - "Минай" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь