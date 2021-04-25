Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)

На вечере бокса в Киссимми (штат Флорида, США) состоялся очередной бой восходящей звезды бокса - американского нокаутера Эдгара Берланги, которому в ринге противостоял его соотечественник Демонд Николсон.

Берланга владел тотальным преимуществом, однако не сумел добыть досрочную победу в восьмираундовой схватке. Примечательно, что "Избранный" четырежды ронял соперника на канвас, однако Николсон упрямо подымался и продолжал схватку. За несколько секунд до финального гонга Эдгар вновь отправил оппонента в тяжелый нокдаун, но тот поднялся и дотерпел до конца поединка.

Лучшие моменты боя Эдгар Берланга - Демонд Николсон:

Таким образом, Берланга впервые в карьере не сумел победить нокаутом. На его счету 17 побед при отсутствии поражений. Демонд, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на своем счету 23 победы и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу чемпион мира Наваррете удосрочил Диаса.