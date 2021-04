19-летний боксер умер после боя на чемпионате мира

Трагедией завершился бой на молодежном чемпионате мира по боксу в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA)

Во время рокового поединка с эстонцем Антоном Виноградовым, что состоялся 16 апреля, 19-летнему иорданскому боксеру Рашиду Аль-Свайсату стало плохо. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали. В больнице иорданец перенес операцию на мозге, однако спустя 10 дней он умер.

В Польше расследуют инцидент. Пока не понятно, получил ли боксер травмы несовместимые с жизнью во время схватки, или он испытывал проблемы со здоровьем еще до начала боя.

В AIBA выразили соболезнования в связи с кончиной молодого спортсмена.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021