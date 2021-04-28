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19-летний боксер умер после боя на чемпионате мира

19-летний боксер умер после боя на чемпионате мира
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter AIBA_Boxing

Трагедией завершился бой на молодежном чемпионате мира по боксу в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA)

Во время рокового поединка с эстонцем Антоном Виноградовым, что состоялся 16 апреля, 19-летнему иорданскому боксеру Рашиду Аль-Свайсату стало плохо. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали. В больнице иорданец перенес операцию на мозге, однако спустя 10 дней он умер.

В Польше расследуют инцидент. Пока не понятно, получил ли боксер травмы несовместимые с жизнью во время схватки, или он испытывал проблемы со здоровьем еще до начала боя.

В AIBA выразили соболезнования в связи с кончиной молодого спортсмена.

Ранее сообщалось о смерти эквадорского кикбоксера, который получил удар ногой в голову.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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АИБА, Бокс.
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