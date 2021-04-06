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И шлем не помог: кикбоксер умер после тяжелого нокаута (видео)

И шлем не помог: кикбоксер умер после тяжелого нокаута (видео)
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Эквадорский кикбоксер Хоэль Кауаски умер в больнице в результате полученных в бою травм. Об этом сообщает elnorte.

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По информации источника, спортсмен получил смертельный удар во время соревнований, которые прошли в конце марта. После госпитализации врачи пять дней боролись за жизнь Хоэля, однако спасти кикбоксера не сумели. В итоге первого апреля после отключения Кауаски от систем поддержки жизнедеятельности он скончался.

Видео рокового нокаута опубликовал на своей страничке в twitter журналист Альберто Астудильо. По его информации, Хоэль умер в результате полученного удара ногой в голову, что привело к кровоизлиянию в мозг. Кроме того, отмечается, что защитный шлем никак не помог избежать трагедии.

Видео нокаута, где Кауаски получил смертельный удар:

Ранее сообщалось о смерти российского футболиста, которые скончался прямо во время матча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 157

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кикбоксинг.
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