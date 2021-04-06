И шлем не помог: кикбоксер умер после тяжелого нокаута (видео)

Эквадорский кикбоксер Хоэль Кауаски умер в больнице в результате полученных в бою травм. Об этом сообщает elnorte.

По информации источника, спортсмен получил смертельный удар во время соревнований, которые прошли в конце марта. После госпитализации врачи пять дней боролись за жизнь Хоэля, однако спасти кикбоксера не сумели. В итоге первого апреля после отключения Кауаски от систем поддержки жизнедеятельности он скончался.

Видео рокового нокаута опубликовал на своей страничке в twitter журналист Альберто Астудильо. По его информации, Хоэль умер в результате полученного удара ногой в голову, что привело к кровоизлиянию в мозг. Кроме того, отмечается, что защитный шлем никак не помог избежать трагедии.

Видео нокаута, где Кауаски получил смертельный удар:

Lamento informar que el deportista de los registros de Imbabura, Joel Cahuasqui acaba de fallecer, según informan allegados.

El deportista tuvo una hemorragía del tallo cerebral tras combate celebrado en el Campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de KickBoxing pic.twitter.com/DWqrais7ff — Alberto Astudillo B. (@AVAstudillo) April 2, 2021

Ранее сообщалось о смерти российского футболиста, которые скончался прямо во время матча.