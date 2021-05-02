"Бык" избил британского супертяжа (видео)

В Манчестере состоялся большой вечер профессионального бокса, в котором выступили несколько супертяжей, в частности, открывал шоу бой британцев Джонни Фишер - Фил Уильямс.

Непобедимый Фишер по прозвищу "Бык из Ромфорда" проводил свой второй поединок в профи. Противостоял Джонни 35-летний джорнимен Уильямс. Фил не сумел навязать сопротивление более молодому сопернику, и в третьем раунде рефери остановил схватку, зафиксировав победу Фишера техническим нокаутом. Для Уильямса это поражение стало 28 при 3 победах и одной ничьей.

Видео нокаута в бою Джонни Фишер - Фил Уильямс:

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Манчестере состоялось возвращение на ринг Дерека Чисоры.