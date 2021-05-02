Чисора проиграл Паркеру (видео)

В Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение Дерека Чисоры на ринг. Противостоял известному супертяжу экс-чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер.

Боксеры прошли всю дистанцию в 12 раундов, а победителя определяли судьи, мнение которых разделилось. Судейский счет - 113-115, 115-113, 111-116 в пользу Паркера. Отметим, в начале первого раунда "Война" отправил 31-летнего новозеландца в нокдаун.

Лучшие моменты боя Дерек Чисора - Джозеф Паркер:

Для 37-летнего Чисоры это поражение стало 11 в карьере при 32 победах, Паркер добыл 29 победу, имея на своем счету 2 поражения.

"Телеграф" напоминает, что Дерек Чисора перед схваткой с Паркером провел бой с украинцем Александром Усиком. Паркер, в свою очередь, победил решением судей новозеландца Жуниора Фа.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Египте.