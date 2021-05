Непобедимый "Викинг" нокаутировал мексиканца мощным ударом в корпус (видео)

На вечере бокса в Плайе дель Кармен (Кинтана-Роо, Мексика) состоялся занимательный поединок с участием датского боксера Симона Мадсена по прозвищу "Викинг".

Непобедимый Мадсен, который выступает в средней весовой категории, встретился в ринге м местным боксером Берналом Лопесом. Во втором раунде 26-летний Симон нанес мексиканцу тяжелейший удар по корпусу, и в итоге тот оказался на канвасе. Рефери, увидев мучения Лопеса, зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Бернал Лопес - Симон Мадсен:

Here's one for the club KO of the month! Middleweight Simon "Vikingo" Madsen (11-0, 8 KO's) with the KO-2 of Bernal Lopez (3-5) in Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

Cancun Boxing de Pepe Gomez pic.twitter.com/GXCutSDBVa

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) May 1, 2021