Египетские супертяжи устроили рубку на ринге (видео)

На вечере бокса в Гизе (Египет) зрители стали свидетелями настоящего "махача" в исполнении супертяжей.

В одном из поединков карда на ринг вышли местные спортсмены Алаа Абусеир и Абделькодри Абдаллах. Более опытный Абусеир, для которого это был уже четвертый поединок в профи, уже в первом раунде нокаутировал оппонента. Алаа и Абделькодри устроили размен ударами, в котором преуспел первый. Рефери, увидев состояние Абдаллаха, который проводил свой дебютный бой в профи, остановил схватку.

Видео нокаута в бою Алаа Абусеир и Абделькодри Абдаллах:

