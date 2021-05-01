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Египетские супертяжи устроили рубку на ринге (видео)

Египетские супертяжи устроили рубку на ринге (видео)
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На вечере бокса в Гизе (Египет) зрители стали свидетелями настоящего "махача" в исполнении супертяжей.

Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)

В одном из поединков карда на ринг вышли местные спортсмены Алаа Абусеир и Абделькодри Абдаллах. Более опытный Абусеир, для которого это был уже четвертый поединок в профи, уже в первом раунде нокаутировал оппонента. Алаа и Абделькодри устроили размен ударами, в котором преуспел первый. Рефери, увидев состояние Абдаллаха, который проводил свой дебютный бой в профи, остановил схватку.

Видео нокаута в бою Алаа Абусеир и Абделькодри Абдаллах:

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время поединка с россиянином боксера вырвало прямо посреди ринга.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 745

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Бокс, Нокаут.
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