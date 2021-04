Российский боксер добыл незабываемую победу на ринге (видео)

На вечере бокса в Западной Вирджинии состоялся занимательный поединок.

Российский боксер первого среднего веса Виталий Губкин сразился с американцем Майклом Бруком Уильямсом. Уже во втором раунде россиянин добыл необычную победу техническим нокаутом. Дело в том, что представителю США стало плохо и его вырвало прямо посреди ринга. Сообщается, что данная реакция могла появиться у американца в результате полученного от соперника удара в печень в первом раунде.

Видео остановки боя в поединке Виталий Губкин - Майкл Брук Уильямс:

"OH, THATS BARF!"

Saturday in West Virginia, Vitalii Gubkin (4-2) stopped Michael Brock Willis (1-8-1) via TKO-2 - as Willis vomited in the ring causing a halt to the bout - in part to a hard shot to the liver in the 1st

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) April 28, 2021